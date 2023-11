Medio Oriente: Casa Bianca, rioccupazione israeliana a Gaza non è la cosa giusta da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono in contatto con le controparti israeliane su quella che dovrà essere la governance della striscia di Gaza una volta che sarà concluso il conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Riteniamo che una rioccupazione israeliana della striscia di Gaza non sia la cosa giusta da fare: tuttavia, Hamas non potrà far parte della governance della regione”, ha detto. (Was)