Riforme: Schlein, premierato smantella equilibrio poteri

- “Non c'è in nessun altro Paese del mondo l'elezione diretta del presidente del Consiglio. Non è che si sono svegliati più furbi questi del governo”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervistata a diMartedì su La7. “È un sistema che smantella l'equilibrio tra poteri dello Stato, indebolisce il Parlamento, non ne abbiamo bisogno, e intacca le prerogative del presidente della Repubblica”, ha spiegato.(Rin)