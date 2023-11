Francia: polemica per viaggio in Polinesia della sindaca di Parigi Hidalgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Parigi Anne Hidalgo è finita al centro di forti polemiche a causa di un viaggio nella Polinesia francese, effettuato con alti due rappresentanti eletti del comune e tre collaboratori. Il settimanale satirico "Le Canard Enchainé" aveva inizialmente diffuso la notizia spiegando che Hidalgo avrebbe dovuto visitare alcune installazioni olimpiche per i Giochi di Parigi 2024 nella Nuova Caledonia e a Tahiti. In seguito, però, il quotidiano "Le Parisien" ha spiegato che la prima cittadina non ha mai effettuato questi sopralluoghi, limitandosi ad alcuni incontri istituzionali. Secondo quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva "Rmc", il viaggio è costato in tutto 59.500 euro. Ad inasprire le polemiche ha contribuito poi il fatto che Hidalgo al termine viaggio ha deciso di rimanere nella regione per fare visita alla figlia, che si è recentemente installata in una delle isole polinesiane. La sindaca è stata attaccata anche per non aver comunicato sufficientemente su questo suo spostamento, cercando di mantenerlo sottotraccia. (Frp)