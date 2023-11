Usa: elezioni speciali in Rhode Island, ex funzionario della Casa Bianca sarà eletto alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex funzionario della Casa Bianca Gabe Amo sarà il primo afroamericano eletto alla Camera dei rappresentanti per lo Stato del Rhode Island, dopo una elezione speciale per sostituire il democratico David Cicilline. Stando alle proiezioni dell’emittente “Cnn”, Amo riuscirà a consolidare il controllo dei democratici nel primo distretto del Rhode Island, contro il repubblicano Gerry Leonard Jr., un veterano dei Marines. La elezione speciale è stata organizzata dopo che Cicilline si è dimesso lo scorso maggio, dopo avere accettato un nuovo incarico alla guida della Rhode Island Foundation. In passato, Amo ha lavorato come vice direttore dell’ufficio per gli affari intergovernativi della Casa Bianca, durante l’amministrazione Biden. (Was)