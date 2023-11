Usa: Ohio, diritto all’aborto sarà inserito nella Costituzione statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini dell’Ohio hanno votato a favore dell’inclusione del diritto all’aborto all’interno della Costituzione statale, dopo il referendum di martedì 7 novembre. È quanto riferisce l’emittente “Nbc News”, in base alle sue proiezioni. Il risultato rappresenta una vittoria politica importante per i sostenitori dell’aborto, dopo che la Corte suprema degli Stati Uniti ha abolito il diritto costituzionale sancito dalla sentenza Roe v. Wade. Nel passaggio che sarà inserito nella Costituzione, chiunque si trovi in Ohio avrà diritto “ai trattamenti di medicina riproduttiva di cui ha bisogno, incluso l’aborto”. Il testo, inoltre, vieta allo Stato di “penalizzare o proibire” questo diritto. (Was)