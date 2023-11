Israele: vice ambasciatore Keinan, grazie a Italia per solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele “apprezza moltissimo gli aiuti da tutto il mondo è anche dall’italia. La presidente Meloni e il ministro Tajani sono venuti in Israele per una visita di solidarietà. Anche il parlamento italiano ha supportato Israele abbiamo visto tanti gesti di solidarietà e le bandiere in tante città. Israele vuole ringraziare Italia”. Lo ha detto Loir Keinan vice ambasciatore di Israele, intervenendo alla manifestazione di solidarietà a Israele in corso alla sinagoga centrale di Milano. (Rem)