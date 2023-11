Usa: uomo armato di pistola arrestato nei pressi del Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Congresso statunitense ha arrestato una persona armata di pistola nei pressi di uno degli edifici del Senato. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, le forze dell’ordine hanno annunciato di aver preso in custodia l’individuo, e che sono in corso i controlli sui suoi effetti personali. “La polizia del Congresso ha arrestato un uomo che aveva con sé una pistola all’interno del parco dalla parte opposta della stazione ferroviaria Union Station: allo stato attuale, una allerta non è stata ritenuta necessaria”, si legge nel messaggio. (Was)