Medio Oriente: Fontana, 7 ottobre difendere Israele

- Il 7 ottobre “ho vissuto qualcosa che non avrei mai pensato di dover vivere, credo che quel gesto vigliacco terrorista sia qualcosa che deve rimanere nelle nostre memorie per difendere ed essere vicini a Israeleper far valere nostra democrazia e anche per far valere i nostri valori di libertà e democrazia”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana interncendo alla manifestazione di sostegno a Israele in corso alla sinagoga di via della Guastalla. (Rem)