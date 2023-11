© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non chiediamo protezione siamo italiani ed è assurdo che una città accogliente come Milano non abbia il coraggio di esprimersi: il Comune condanni la manifestazione che si è vista sabato visto che non si è ancora espresso". Lo ha detto il presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi in con lui del suo intervento alla sinagoga centrale di Milano. (Rem)