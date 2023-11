Israele: Fontana a Segre, non ha vissuto invano, ma con onore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono indignato “di quel che ho visto nel mio Paese dove persone hanno detto cose e frasi irripetibili che pensavo fossero oggetto del passato. Dobbiamo combattere l’ignoranza folle che porta qualcuno a covare ancora odio e antisemitismo. Convincere le persone a recuperare un po’ di buon senso”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana interncendo alla manifestazione di sostegno a Israele in corso alla sinagoga di via della Guastalla, rivolgendosi alla senatrice a vita Lilliana Segre Fontana ha detto “non ha vissuto invano, ha vissuto con grande onore, è stata un grande esempio per tutti noi”. (Rem)