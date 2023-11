© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti “concordano che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente" nei centri "nel territorio albanese in applicazione del presente Protocollo non potrà essere superiore a 3.000 (tremila)”. È quanto si legge nel protocollo tra l’Italia e l’Albania "per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria" .(Rin)