Difesa: segretario Usa sente omologo egiziano, focus su situazione a Gaza

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo egiziano, Mohamed Zaki, per discutere la situazione in Medio Oriente dopo l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele dal movimento islamista palestinese di Hamas. Le parti, riferisce una nota, hanno parlato della necessità di mantenere la sicurezza nella regione, e Austin ha ringraziato la sua controparte per il lavoro che il governo del Cairo ha portato avanti per facilitare la consegna di aiuti umanitari alla popolazione civile nella striscia di Gaza. Particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di proteggere i civili durante le operazioni militari israeliane. Austin ha ribadito il sostegno delle autorità di Washington nei confronti di Israele, ribadendo la necessità di attenersi al diritto bellico. (Was)