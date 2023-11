Brasile: influenza aviaria, governo proroga stato di emergenza zoosanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura del Brasile, Carlos Favaro, ha prorogato di 180 giorni la validità dello stato di emergenza zoosanitaria su tutto il territorio nazionale, disposto la prima volta lo scorso 23 maggio, a seguito della conferma dei primi casi di infezione da virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (Iaap) in uccelli selvatici. La misura – riferisce il ministero in una nota - mira a impedire che la malattia raggiunga gli allevamenti che producono pollame per consumo umano, oltre a preservare la fauna e la salute umana. "La lotta contro l'influenza aviaria è un tema che merita l'attenzione di tutti, poiché la diffusione della malattia può colpire diversi settori del Paese. La proroga ci darà più sicurezza per affrontare questa crisi senza grossi rischi", sottolinea il ministro Favaro. Lo status di emergenza consente infatti alle autorità una maggiore rapidità nell'adozione di misure necessarie per debellare l'epidemia, oltre che nel mobilitare fondi e favorire il coordinamento tra ministeri, enti locali e organizzazioni non governative. (segue) (Brb)