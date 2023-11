Cile: presidente Boric firma decreto che indice referendum costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha firmato il decreto che indice il referendum costituzionale che si svolgerà il 17 dicembre. Lo riferisce un comunicato del governo cileno. La firma è avvenuta nel quadro di una cerimonia in cui il Consiglio costituzionale ha consegnato a Boric la proposta della nuova costituzione, approvata il 30 ottobre. "Il Cile si trova di fronte a un momento chiave per definire il suo futuro", ha detto il presidente Boric, affermando che le costituzioni "non risolvono i problemi immediatamente", ma che devono "fornire il quadro" per rispondere ai problemi dei cittadini "attraverso le politiche pubbliche" e che, in molti casi, definiscono "il significato e i limiti di queste politiche". (segue) (Abu)