Medio Oriente: Biden ha chiesto a Netanyahu una pausa di tre giorni a Gaza

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, di acconsentire ad una pausa di tre giorni alla guerra nella striscia di Gaza per consentire il rilascio degli ostaggi catturati dal movimento islamista palestinese di Hamas. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che Biden ha avanzato la richiesta durante la telefonata avuta ieri con Netanyahu. Secondo le fonti, le autorità di Washington sarebbero in contatto con le controparti in Israele e in Qatar. In base alle discussioni attualmente in corso, Hamas potrebbe accettare di liberare 10-15 ostaggi, utilizzando la pausa di tre giorni per identificare tutti gli altri e mettere a disposizione una lista con tutti i nomi. Secondo le fonti, Netanyahu avrebbe detto di non fidarsi delle parole di Hamas, e di non credere che il movimento palestinese sia pronto ad accettare un accordo per la liberazione degli ostaggi. (Was)