Usa: ex dipendente di Meta al Senato, azienda non ha tutelato la sicurezza dei minori online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex dipendente di Meta, la società proprietaria delle piattaforme Facebook e Instagram, ha affermato che i vertici dell’azienda fondata da Mark Zuckerberg non hanno preso i dovuti provvedimenti per contrastare gli episodi di cyberbullismo e “avance di natura sessuale indesiderate” ai danni dei minori che utilizzano i due social network. Le accuse di Arturo Bejar, ex ingegnere di Facebook che ha lavorato anche per la stessa società come consulente, sono arrivate durante una audizione al Senato, questa mattina. Le dichiarazioni dell’ex dipendente hanno portato diversi parlamentari a rinnovare un appello per un disegno di legge bipartisan teso a garantire la sicurezza dei minori online, che andrebbe a regolamentare le attività di Meta e delle altre grandi aziende operanti nel settore dei social. “Il Congresso deve agire: nessun genitore può fidarsi di queste società, dopo dichiarazioni del genere”, ha detto il senatore democratico Richard Blumenthal, uno dei principali sostenitori del disegno di legge. Una richiesta che è stata appoggiata fermamente anche dal collega repubblicano Josh Hawley. Secondo Bejar, i vertici di Meta sarebbero stati al corrente dei rischi derivanti dalla presenza dei minori sulle sue piattaforme, decidendo però di non prendere provvedimenti. (Was)