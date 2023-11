Medio Oriente: Casa Bianca, migliaia di palestinesi innocenti sono morti durante la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di palestinesi innocenti sono morti durante il conflitto iniziato con l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele dal movimento islamista palestinese di Hamas. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “A questi se ne aggiungono molti di più che sono rimasti feriti, oltre ad un milione e mezzo di sfollati”, ha detto. (Was)