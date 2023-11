Medio Oriente: Casa Bianca, in 24 ore sono arrivati a Gaza 93 camion di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore sono entrati nella striscia di Gaza 93 camion carichi di aiuti umanitari per la popolazione civile, passando attraverso il valico di Rafah. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “In totale, dal 21 ottobre scorso sono arrivati a Gaza 569 camion di aiuti: non è ancora abbastanza, e dobbiamo continuare a lavorare”, ha detto. (Was)