Migranti: protocollo Italia-Albania, 14 articoli, in vigore per cinque anni

- Il protocollo tra l’Italia e l’Albania "per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria" consta di 14 articoli e resterà in vigore per cinque anni. “Il protocollo resta in vigore per cinque anni. Salvo che una delle due parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare il presente Protocollo, questo è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di cinque anni”, si legge nel protocollo.(Rin)