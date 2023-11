Migranti: protocollo Italia-Albania, misure per impedire uscita non autorizzata dai centri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le competenti autorità italiane “adottano le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all'interno delle Aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel territorio della Repubblica d'Albania, sia durante li perfezionamento delle procedure amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente dall'esito finale”. È quanto si legge nel protocollo tra l’Italia e l’Albania "per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria" .(Rin)