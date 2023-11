Migranti: protocollo Italia-Albania, sarà assicurato il diritto di difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania “in attuazione del presente Protocollo, non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Le spese relative a tali procedure sono totalmente sostenute dalla Parte italiana conformemente alle disposizioni del presente Protocollo”. È quanto si legge nel protocollo tra l’Italia e l’Albania "per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria" .Inoltre, nel protocollo si legge che “per assicurare il diritto di difesa, le Parti consentono l'accesso alle strutture previste dal presente Protocollo agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile”.(Rin)