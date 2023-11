Auto: fonti stampa, domani Renault e Nissan annunceranno nuove partecipazioni incrociate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renault e Nissan domani dovrebbero annunciare ufficialmente le nuove partecipazioni incrociate nell'alleanza che include anche Mitsubishi Motors. Lo riferisce il settimanale "Challenges". Il costruttore francese scenderà dall'attuale 43,4 per cento detenuto nel gruppo nipponico al 15 per cento. La stessa quota di Nissan all'interno di Renault. In questo modo, spiega "Challenges", il gruppo francese "non controllerà più Nissan". (Frp)