21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEPresentazione del progetto City Escape Piazza Fontana - Cronaca di una strage. Intervengono: l'assessora alle Politiche giovanili del Comune di Milano, Martina Riva; il delegato del Gabinetto del Sindaco al Coordinamento di "Milano è Memoria", Luca Gibillini; il presidente dell'Associazioni familiari delle vittime di Piazza Fontana, Federico Sinicato; per Garipalli, l'amministratore delegato Luca De Bellis e il direttore creativo Simone Radaelli; la Project Manager di Factanza Media, Maria Russo.Palazzo Marino, sala stampa, Piazza Scala, 2 (ore 12)L'assessora ai Servizi civici Gaia Romani porta i saluti dell'Amministrazione all'ottavo evento annuale "Women for society. Diritti Umani e sostenibilità economica per l'inclusione sociale" di Global Thinking Foundation.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza Scala, 2 (ore 17)REGIONEIl presidente Attilio Fontana, e l'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, consegnano il premio "Lombardia è Ricerca" da un milione di euro che ogni anno viene assegnato a chi si è distinto per la sua attività di ricerca.Teatro alla Scala , piazza della Scala (ore 9:15)L'assessore all'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste Alessandro Beduschi, è in visita istituzionale nel territorio della provincia di Bergamo incontrando le realtà produttive del settore primario.Sede Comunità Montana Valle Brembana via don Tondini, 16 Piazza Brembana/BG (ore 11:30)VARIENell'ambito dell'Annual Meeting 4EU+ #BuildingBridges - Becoming One European University. Intervengono, tra gli altri: il Rettore della Statale di Milano Elio Franzini; la Presidente del Consiglio Comunale di Milano Elena Buscemi; il Rettore dell'Università di Copenhagen Henrik C.Wegener.Università degli Studi di Milano, Aula Magna, via Festa del Perdono, 7 (ore 9)Prospettiva Terra un network di aziende impegnate in progetti di ricerca, innovazione e divulgazione per affrontare il riscaldamento globale. Intervengono, tra gli altri, Dario Baroni - Amministratore Delegato McDonald's Italia; Marco Girelli - CEO Omnicom Media Group; Luca Morari - Vice President Southern Europe Ricola; Mara Panaja - Presidente e AD Henkel Italia l’Assessora all'Ambiente e Verde del Comune di Milano Elena GrandiFondazione Riccardo Catella, via Gaetano de Castillia, 28 (ore 11)Presentazione, alla presenza del Comandante Provinciale di Milano, del Calendario Storico dei Carabinieri 2024.Comando provinciale dei Carabinieri, via della Moscova, 19 (ore 12)"Diritto all'equo compenso. Voci e Proposte a confronto", tavola rotonda organizzata da NIdiL CGIL Nazionale e Apiqa CGIL con Andrea Borghesi, Segretario Generale NIdiL CGIL; Maria Grazia Gabrielli, Segretaria Nazionale CGIL; Manuel Giovanati, Presidenza nazionale Vivace; Francesco Monticelli, Ufficio Studi Confprofessioni; Silvia Santilli, vice-Presidente Acta. Apertura dei lavori alle 14,30 con i saluti della Segretaria Generale di NIdiL CGIL Milano, Claudia Di Stefano, e l'introduzione di Roberta Turi, Segretaria Nazionale NIdiL CGIL. Durante il dibattito, sono previsti gli interventi di lavoratori e lavoratrici con partita IVA.Camera del Lavoro, Corso di Porta Vittoria, 43 (ore 14:30)Presentazione dei risultati al 30 settembre 2023 di IGD SIIQ S.p.A., uno dei principali player in Italia nella proprietà e gestione di Centri Commerciali e Società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana.Conference call (ore 14:30)MONZAIl Sindaco Pilotto e l’Assessore al Governo del Territorio, Edilizia Privata, Lavori Pubblici Marco Lamperti illustrano alla stampa lo stato di avanzamento di alcune opere pubbliche particolarmente strategiche per la città.Palazzo Comunale, sala Giunta (ore 10)(Rem)