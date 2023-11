Medio Oriente: Netanyahu, se Hezbollah entrasse in guerra commetterebbe “errore di una vita”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il movimento libanese sciita filo-iraniano Hezbollah entrasse in guerra contro Israele commetterebbe “l’errore di una vita”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il premier israeliano Benjamin Netanyahu. A proposito delle operazioni in corso nella Striscia di Gaza, il capo del governo israeliano ha dichiarato che “la città di Gaza è circondata e stiamo operando all’interno”. Ha inoltre raccomandato alla popolazione palestinese di muovere “verso sud”. “Non ci fermeremo”, ha aggiunto Netanyahu. (Res)