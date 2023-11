Latina: controlli in quartieri Q4 e Q5, 1 denuncia, ispezionate 60 persone e 70 veicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controllate 70 persone e 60 veicoli, con una contravvenzione al codice della strada, ispezionate 5 attività commerciali, e una persona denunciata per violazioni in materia amministrativa. Questo il bilancio del servizio ad alto impatto svolto nei quartieri Q4 e Q5 di Latina da parte dei reparti dei carabinieri del comando provinciale di Latina, della questura di Latina e del comando provinciale della guardia di Finanza di Latina. Nel corso delle attività, sono state sottoposte a controllo 70 persone e 60 veicoli, elevando una contravvenzione al codice della strada. Inoltre, sono state controllate 5 attività commerciali e denunciata una persona per violazioni in materia amministrativa.(Rer)