Ue: incontri fra Michel e leader Ue per definire agenda strategica europea 2024-2029 al via venerdì da Parigi

- Una serie di incontri con i leader europei per preparare l'agenda strategica per il futuro dell'Ue. E' questo, a quanto si apprende da un alto funzionario dell'Ue, il piano del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che vuole lasciare in eredità un'Europa più definita e unita nei piani futuri. La prima riunione sarà organizzata a Parigi venerdì prossimo, a margine del Forum internazionale per la pace che si svolgerà nella capitale francese, alla presenza del presidente Emmanuel Macron. Come conferma ad "Agenzia Nova" una fonte europea, seguiranno poi un incontro a Berlino con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e tappe a Copenaghen e Zagabria, probabilmente il 16 novembre. A questi "faranno seguito altri incontri", ha concluso la fonte. In ogni occasione dovrebbe essere possibile anche la presenza di più leader in contemporanea. L'obiettivo di Michel sarebbe quello di lavorare per l'agenda strategica europea, che ogni cinque anni definisce le priorità politiche dell'Unione per il futuro. Si tratta di uno sforzo collettivo, guidato dal presidente del Consiglio europeo, in cui i leader discutono e decidono insieme, e che si svolge nel contesto delle elezioni del Parlamento Ue e prima della nomina della Commissione europea. Il piano strategico deve essere il più possibile chiaro e aiutare i leader degli Stati membri ad affrontare le prossime eventuali crisi; ciò anche seguendo l'esempio degli ultimi anni, in cui il Covid, il conflitto in Ucraina e ora la crisi in Medio Oriente - senza contare la crisi climatica - hanno portato l'Unione europea a dover affrontare più difficoltà, spesso contemporaneamente, cercando di mantenere l'unione fra gli Stati membri e agire il più possibile in modo rapido e coordinato. Il piano strategico per i prossimi anni, insomma, deve aiutare a fornire un quadro solido per le azioni più immediate in campo europeo, con indirizzi e priorità politiche generali che aiutino l'Unione europea ad assicurare pace e prosperità durature. (segue) (Beb)