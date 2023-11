Ue: incontri fra Michel e leader Ue per definire agenda strategica europea 2024-2029 al via venerdì da Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa è l'eredità che Michel vorrebbe lasciare alla fine del suo ciclo alla guida del Consiglio europeo, grazie a un'azione che inizia nei prossimi giorni e che lo porterà a incontrare i leader europei per definire i temi da discutere ai vertici europei fino alla prima metà del prossimo anno. La tabella di marcia prevede che le consultazioni con i leader europei si svolgano fino al vertice europeo di marzo 2024, seguito poi dal vertice informale dei capi di Stato e di governo che si terrà sotto la presidenza belga del Consiglio dell'Ue, prima di arrivare all'adozione finale nel giugno 2024, per il quinquennio 2024-2029. "Nel giugno 2019, il Consiglio europeo ha definito l'Agenda strategica per il periodo 2019-2024. Abbiamo stabilito quattro priorità per l'Unione: proteggere i cittadini e le libertà; sviluppare una base economica forte e vivace; costruire un'Europa climaticamente neutrale, verde, equa e sociale; promuovere gli interessi e i valori europei sulla scena mondiale. Da allora abbiamo fatto molta strada", scriveva Michel nella sua lettera sulla prossima agenda strategica indirizzata ai leader Ue nello scorso giugno. "Siamo stati il primo continente a definire il nostro obiettivo di neutralità climatica entro il 2050, e da allora molti ci hanno seguito. L'Ue ha raccolto la sfida del Covid, proteggendo i suoi cittadini e mettendo a disposizione del resto del mondo vaccini innovativi. Abbiamo adottato un ambizioso piano di ripresa che ha rafforzato la fiducia e consolidato le nostre economie rendendole più resilienti, accelerando al contempo le nostre transizioni verdi e digitali. Infine, alla luce della brutale guerra della Russia contro l'Ucraina, abbiamo dimostrato la nostra unità e la nostra incrollabile determinazione. Ogni nuova crisi ci ha portato a forgiare la nostra unità e a costruire, mattone dopo mattone, un'Unione europea più padrona del proprio destino. La nostra voce è sempre più ascoltata sulla scena internazionale", aveva sottolineato il presidente del Consiglio europeo, rimarcando quanto fatto dai leader negli ultimi cinque anni. (segue) (Beb)