Ue: incontri fra Michel e leader Ue per definire agenda strategica europea 2024-2029 al via venerdì da Parigi (3)

- Tuttavia, aveva poi avvertito nella missiva, "le sfide che l'Unione europea deve affrontare, sia economiche che geopolitiche, sono notevoli. Il nostro mondo si evolve e diventa sempre più instabile e complesso". Una complessità, che obbliga l'Europa a "rafforzare l'ambizione strategica, con potenzialmente più di trenta Stati membri" nel prossimo futuro. Per difendere le democrazie e i valori dell'Unione, "per assicurare una pace e una prosperità durature a beneficio dei nostri cittadini", aveva scritto Michel nella lettera ai leader, "l'Unione europea deve dotarsi di indirizzi e priorità politiche generali". Quattro le aree indicate nel testo inviato ai capi di Stato e di governo a giugno: consolidare la base economica e sociale (transizione verde e digitale, competitività, innovazione, salute); affrontare la sfida energetica; rafforzare le capacità di sicurezza e difesa; approfondire l'impegno con il resto del mondo. "Dobbiamo inoltre rafforzare il nostro approccio globale alla migrazione. Questi sono solo alcuni dei temi che svilupperemo", aveva concluso Michel presentando i temi che saranno discussi e allargati a partire dal prossimo venerdì. (Beb)