Migranti: Picierno (Pd), accordo Italia-Albania non può collocarsi fuori da diritto italiano, Ue e internazionale

- L'accordo sui migranti fra Albania e Italia non può collocarsi al di sopra delle norme nazionali, europee e internazionali. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo e europarlamentare del Pd, Pina Picierno, intervenendo a "Metropolis", podcast del Gruppo Gedi. "L'accordo con l'Albania è legato, allo stato attuale, soltanto a un annuncio in conferenza stampa, ma ancora non conosciamo il testo. Quello che sappiamo è che tutta la parte logistica e di trasferimento dei migranti è a carico dell'Italia", ha dichiarato Picierno. "Bisogna poi sottolineare come un accordo bilaterale non possa mai essere sovraordinato rispetto alle norme nazionali, europee e internazionali. Mi riferisco, in particolare, alle norme che disciplinano il diritto all'asilo", ha continuato la vicepresidente dell'Eurocamera. "Non è concepibile, inoltre, trattenere per un mese, come ha detto Meloni, un richiedente asilo, in quanto la restrizione della libertà personale deve essere stabilita da un magistrato", prosegue. Infine, denuncia Picierno, è fondamentale sottolineare "che questo accordo non sia neanche mai stato sottoposto al dibattito parlamentare". (Beb)