Medio Oriente: Arbib, problema educativo fondamentale intero antisemitismo

- Il problema educativo è un problema fondamentale per affrontare l’antisemitismo. Lo ha detto il rabbino capo di Milano Alfonso Arbib durante il suo intervento alla manifestazione di solidarietà a Israele in corso alla sinagoga centrale di Milano. Commentando la folla che si è radunata Rav Arbib ha rilevato che “c’è una partecipazione al di là di quanto avremmo immaginato e scalda il cuore in un momento che continua a essere terribile: non so quando faremo i conti con quello che è successo è stato sconvolgente e non so in che modo questo inciderà sulla vita di tutti noi, non credo che più niente sarà come prima”. (Rem)