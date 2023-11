Medio oriente: Arbib, non dimenticare i rapiti, istituzioni facciamo di tutto per liberarli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa manifestazione “ha due significati fondamentali: il principale è ‘non dimenticare’ . Lo diciamo sempre quando si parla di Shoah, non pensavamo di doverlo dire e il problema grosso è che si sta già cominciando a dimenticare”. Lo ha detto il rabbino capo di Milano Alfonso Arbib durante il suo intervento alla manifestazione di solidarietà a Israele in corso alla sinagoga centrale di Milano. Alle istituzioni , ha proseguito, “chiediamo per favore di fare tutto quanto è possibile per portare ostaggi a casa: non dimentichiamo neanche per un momento le persone che sono prigioniere”. (Rem)