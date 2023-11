Medio Oriente: Arbib, substrato di antisemitismo pericoloso perché per qualcuno è a fin di bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento è venuto fuori il meglio, ma anche il peggio è su quel peggio ci dobbiamo interrogare. Lo ha detto il rabbino capo di Milano Alfonso Arbib durante il suo intervento alla manifestazione di solidarietà a Israele in corso alla sinagoga centrale di Milano. “Le foto degli ostaggi vengono strappate da varie parti, le foto di vittime strappate. Nelle università americane professori americani hanno detto di aver vissuto il 7 ottobre con euforia”. Questo, ha proseguito, “è allucinante, tutto questo ci deve fare riflettere su tre cose: siamo davanti a un fallimento educativo, c’è qualcosa che non funziona di cui dobbiamo assumerci responsabilità; c’è poi un substrato di odio antisemita che continua a esserci. E di questo substrato di odio dobbiamo prenderne atto, c’è una rinascita dell’antisemitismo che dura da tanto tempo, ma nessuno aveva mai creduto che questo arrivasse a giustificare la follia del 7 ottobre, purtroppo è successo”. Rav Arbib ha infine evidenziato che in questo momento particolare “molte persone che esprimono questo odio sono assolutamente convinte di non essere antisemite e lo sono. Non solo questo, ma qualcosa che ritengo molto pericoloso, sono convinto che l’odio sia giustificato da una giusta causa. Questo peggiora la cosa, perché quando si è convinti di fare qualcosa per il bene dell’umanità non ci sono limiti e questo è un problema che dobbiamo porci”. (Rem)