Ucraina: Casa Bianca, pressioni sul Congresso per nuovi aiuti economici a Kiev

- L’amministrazione Biden ha facendo pressione sul Congresso per fare approvare nuovi aiuti economici all’Ucraina. In una lettera inviata ai parlamentari, il governo federale ha chiesto di approvare un pacchetto da 11,8 miliardi di dollari per il sostegno finanziario a Kiev. Una richiesta che rischia di trovare una opposizione ancora maggiore rispetto a quella che i repubblicani hanno mostrato negli ultimi mesi relativamente agli aiuti militari. “Se la Russia riuscirà a distruggere l’economia ucraina, le autorità di Kiev non avranno più modo di difendere il proprio Paese sul campo di battaglia”, si legge nella lettera, firmata dalla segretaria al Tesoro, Janet Yellen, dal segretario alla Difesa, Lloyd Austin, dal segretario di Stato, Antony Blinken, e dall’amministratrice dell’Agenzia per lo sviluppo internazionale (Usaid), Samantha Power. (Was)