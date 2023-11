Usa-Cina: assistente segretaria Stewart incontra omologo, focus su controllo armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistente del segretario di Stato Usa per il controllo degli armamenti, Mallory Stewart, ha incontrato a Washington l’omologo cinese, Sun Xiaobo. Al colloquio, riferisce una nota, hanno partecipato anche diversi alti funzionari dei dipartimenti di Stato, della Difesa e dell’Energia, oltre ai rappresentanti del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa. Le parti hanno avuto una discussione “approfondita e onesta” sui temi della non proliferazione e del controllo degli armamenti, ribadendo la necessità di mantenere aperti i canali di comunicazione bilaterali. La delegazione statunitense ha anche esortato nuovamente la Cina ad adottare un approccio trasparente per quanto riguarda lo sviluppo dell’energia nucleare, riducendo al contempo il rischio strategico in domini come quello spaziale. (Was)