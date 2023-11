Medio Oriente: inviato Usa Hochstein, Washington vicina a Libano in questo momento difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno a cuore le sorti del Libano e del suo popolo in questo momento difficile. E’ il messaggio dell’inviato e mediatore statunitense in Libano, Amos Hochstein, che oggi ha visitato il Paese e incontrato diversi suoi rappresentanti. Secondo quanto ha riferito l’ambasciata degli Stati Uniti a Beirut, Hochstein ha esteso le sue “profonde condoglianze” per i civili morti. “Ha ascoltato le preoccupazioni dei rappresentanti libanesi e li ha informati di quello che gli Usa stanno facendo per affrontarle”, si legge in un messaggio della missione diplomatica su X (ex Twitter). L’inviato ha “ribadito che gli Stati Uniti non vogliono che il conflitto nella Striscia di Gaza si allarghi e ha sottolineato che ripristinare la calma lungo il confine meridionale dovrebbe essere una massima priorità sia per il Libano, sia per Israele”. Hochstein, infine, ha ricordato che “la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza dell’Onu è il miglior meccanismo per ottenere quest’obiettivo e ha fatto un richiamo alla sua piena attuazione”. (Lib)