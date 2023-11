De Michelis: Valensise, oggi manca personalità politica della sua caratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi manca una personalità politica della caratura di Gianni De Michelis, anche in Europa. Lo ha detto l'ambasciatore Michele Valensise nel corso del convegno "Gianni De Michelis, ministro degli Esteri nel mondo che cambia (1989-1992)", organizzato su iniziativa della Fondazione Bettino Craxi Ets a Palazzo Giustiniani. “L’Europa di oggi è debole, confusa, cacofonica, parla a più voci, a volte scoordinate. Questo non sarebbe piaciuto a De Michelis. Credo che ci avrebbe messo sicuramente tutto il cuore, come faceva sempre”, ha aggiunto Valensise. (Res)