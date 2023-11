De Michelis: Mattiolo, è stato novità dirompente nel ministero degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianni De Michelis è stato una novità dirompente nel ministero degli Esteri. Lo ha detto l'ambasciatore Luigi Mattiolo nel corso del convegno "Gianni De Michelis, ministro degli Esteri nel mondo che cambia (1989-1992)", organizzato su iniziativa della Fondazione Bettino Craxi Ets a Palazzo Giustiniani. “Quello che cambiava con De Michelis era il linguaggio. Oggi si parla tanto di comunicazione, social network. La sua attenzione e capacità di comunicazione era un’eccellenza assoluta nel panorama politico dell’epoca”, ha osservato Mattiolo, aggiungendo di essere rimasto colpito dalla sua “capacità di entrare in sintonia con l’interlocutore”, come anche della sua intenzione di non nascondere “la voglia di godere della vita”. (Res)