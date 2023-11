FI: Fascina torna alla Camera tra baciamano e saluti affettuosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata, quella odierna, la giornata del ritorno di Marta Fascina a Montecitorio. Dopo circa sette mesi di assenza, la deputata e compagna di Silvio Berlusconi ha fatto il suo ingresso, nell’Aula della Camera, per la prima volta dopo la scomparsa del leader e fondatore di Forza Italia, evitando il prevedibile "assalto" dei tanti cronisti presenti. Tailleur di colore scuro e mocassini, i capelli biondi raccolti in uno chignon, la parlamentare è entrata nell’emiciclo in compagnia del capogruppo di FI a Montecitorio, Paolo Barelli, e del sottosegretario alle Infrastrutture ed ai Trasporti, Tullio Ferrante, e ha risposto alla prima chiama per appello nominale sulla questione di fiducia sul cosiddetto decreto Caivano, votando sì. Diversi i colleghi di partito che hanno salutato con affetto e calore Fascina, c’è chi le ha fatto il baciamano, mentre la deputata sempre di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa, le ha tenuto stretta la mano. (Rin)