Enel: in nove mesi risultato netto ordinario a 5,03 miliardi, più 65,2 per cento sul 2022

- Enel chiude i primi nove mesi del 2023 con un risultato netto ordinario del Gruppo pari a 5.033 milioni di euro (3.046 milioni di euro nei nove mesi del 2022, +65,2 per cento). L’aumento, spiega una notam riflette l’andamento positivo della gestione operativa ordinaria e la minore incidenza delle interessenze dei terzi sul risultato netto ordinario, che hanno più che compensato l’incremento degli oneri finanziari netti dovuto all’evoluzione dei tassi di interesse e all’aumento del debito medio del periodo, nonché il maggior onere fiscale da ricondurre ai migliori risultati. Alla luce della solida performance operativa registrata nei nove mesi del 2023, la guidance relativa all’esercizio 2023, fornita ai mercati finanziari in occasione della presentazione del Piano Strategico 2023-2025, è stata rivista al rialzo, rende noto Enel. In particolare, si prevede un Ebitda ordinario compreso tra 21,5 e 22,5 miliardi di euro, in aumento rispetto al precedente target compreso tra 20,4 e 21,0 miliardi di euro; un utile netto ordinario di Gruppo compreso tra 6,4 e 6,7 miliardi di euro, in aumento rispetto al precedente target compreso tra 6,1 e 6,3 miliardi di euro. (segue) (Rin)