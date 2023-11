Enel: in nove mesi risultato netto ordinario a 5,03 miliardi, più 65,2 per cento sul 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi dei primi nove mesi del 2023 sono pari a 69.534 milioni di euro (105.522 milioni di euro nei nove mesi del 2022, -34,1 per cento). La variazione, spiega una nota, è da ricondurre principalmente ai minori volumi di energia prodotti in un regime di prezzi medi di vendita decrescenti in un contesto caratterizzato da una maggiore stabilità dei prezzi rispetto ai nove mesi del 2022, nonché al differente perimetro di consolidamento nei due periodi a confronto. L’Ebitda ordinario è pari a 16.386 milioni di euro (12.671 milioni di euro nei nove mesi del 2022, +29,3 per cento). L’incremento, spiega Enel, è riconducibile ai risultati del business integrato, che ha beneficiato della normalizzazione dei margini rispetto all’analogo periodo del 2022 e al miglioramento dei risultati di Enel Grids. Secondo quanto rende noto Enel, inoltre, l’indebitamento finanziario netto a 63.312 milioni di euro (60.068 milioni di euro a fine 2022, +5,4 per cento). La variazione, spiega una nota, è principalmente riconducibile ai positivi flussi di cassa generati dalla gestione operativa, dalla cessione di alcune società ritenute non più strategiche e dall’emissione di prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi perpetui, che hanno solo parzialmente compensato il fabbisogno generato dagli investimenti del periodo e il pagamento dei dividendi, nonché lo sfavorevole andamento dei tassi di cambio. (segue) (Rin)