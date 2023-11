Enel: in nove mesi risultato netto ordinario a 5,03 miliardi, più 65,2 per cento sul 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti di Enel nei primi nove mesi del 2023 sono pari a 8.759 milioni di euro (9.309 milioni di euro nei nove mesi del 2022, -5,9 per cento). La variazione, rende noto Enel, è riconducibile essenzialmente al differente perimetro delle attività classificate come “disponibili per la vendita” rispetto ai nove mesi del 2022; al netto di tali effetti il valore degli investimenti risulta sostanzialmente invariato. Si conferma la focalizzazione degli investimenti sullo sviluppo delle reti di distribuzione e della capacità rinnovabile. Il Cda di Enel ha infine deliberato un acconto sul dividendo 2023 pari a 0,215 euro per azione, in pagamento dal 24 gennaio 2024, in crescita del 7,5 per cento rispetto all’acconto distribuito a gennaio 2023. ll Cda conferma la politica di acconto sui dividendi per l’esercizio 2023, prevista dal Piano Strategico 2023-2025. Previsto un dividendo complessivo per l’esercizio 2023 pari a 0,43 euro per azione. (Rin)