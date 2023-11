De Michelis: Mattiolo, con lui proiezione dei nostri dispositivi militari all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Gianni De Michelis abbiamo visto in Albania per la prima volta una massiccia proiezione all’estero dei nostri dispositivi militari. Lo ha detto l'ambasciatore Luigi Mattiolo nel corso del convegno "Gianni De Michelis, ministro degli Esteri nel mondo che cambia (1989-1992)", organizzato su iniziativa della Fondazione Bettino Craxi Ets a Palazzo Giustiniani. “Non dimentichiamo poi che quando è scoppiata la guerra in Jugoslavia, nel gennaio del 1992 De Michelis è stato tra coloro che hanno portato l’Italia a partecipare all’operazione di monitoraggio”, ha aggiunto Mattiolo. (Res)