Maltempo: Cavo (Nm), cordoglio per i nostri anziani

- "La conta vede 50 mila persone colpite, danni per almeno mezzo miliardo di euro, 300 sfollati. Un copione già visto troppe volte. Le otto vittime sono soprattutto i nostri anziani, deceduti in casa o nelle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali), per lo sforzo, perché non sono riusciti a salire ai piani alti o sorpresi per strada, come Teresa e Antonio, trovati a mezzo metro l'uno dall'altra. Soprattutto a loro, ai nostri anziani, va il pensiero in questa commemorazione. Da ligure credo di sapere cosa si prova quando un fiume si ingrossa, l'ansia che ti assale quando la pioggia non cessa". Lo ha detto la vicepresidente della commissione Attività produttive della Camera, Ilaria Cavo, di Noi moderati, intervenendo nell'Aula di Montecitorio in occasione della commemorazione delle vittime del maltempo dei giorni scorsi. "Oggi ci sentiamo tutti toscani, come poco tempo fa ci siamo sentiti tutti emiliani e romagnoli - ha aggiunto la parlamentare -. Il cordoglio è profondo, non ha confini e non può avere colore o polemica politica. L'unica parte è quella del volontariato, degli angeli del fango che sono tornati. Tra gli imprenditori pratesi predomina la rabbia, che è la voglia di ripartire subito. Per questo l'accesso al credito è fondamentale, le imprese della Toscana vanno supportate perché la produzione deve continuare. Un ringraziamento va anche agli ospedali che nelle ore più difficili non si sono fermati. Come istituzioni dobbiamo supportare la ricostruzione, ma soprattutto lavorare sulla prevenzione, concentrandoci sulla realizzazione di tutte quelle opere che possono mettere in sicurezza case, attività, beni e vite umane". (Rin)