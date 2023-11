Usa: Corte suprema incline a vietare armi da fuoco a responsabili di violenza domestica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema sembra incline ad approvare il divieto ad acquistare armi da fuoco a livello federale per le persone nei confronti delle quali sono stati emessi ordini restrittivi per casi di violenza domestica. Durante il dibattito di questa mattina, diversi giudici hanno affermato che il Secondo Emendamento della Costituzione non impedisce alle autorità statali di imporre restrizioni all’acquisto di armi da fuoco per persone che sono state definite “pericolose” da parte di tribunali di qualsiasi grado. Gli avvocati dell’amministrazione Biden, rappresentanti da Elizabeth Prelogar, hanno definito “profondamente sbagliata” la precedente sentenza di un tribunale di grado inferiore, che ha definito incostituzionale una misura “tesa a proteggere le vittime di violenza domestica”. (Was)