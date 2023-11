Sanità: Piloni (Pd), su disabili il centrodestra si rifiuta di chiedere il ritiro dei tagli dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno schiaffo a migliaia di famiglie. Il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni definisce così il voto contrario della maggioranza alla mozione discussa oggi in aula in cui si chiedeva alla giunta di bloccare i tagli dei fondi destinati alle politiche per la disabilità decisi dal Governo. “Il Governo Meloni - attacca Piloni- ha deciso di destinare a finalità diverse i 350 milioni di euro destinati al ‘Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità’, al momento non utilizzate per la mancata approvazione dei decreti legislativi necessari per attuare la Legge delega sulla disabilità. Ad oggi non c'è alcuna certezza che questi 350 milioni di euro saranno restituiti perché non si sa come procederà l’approvazione dei decreti per attuare la legge delega”. “Si tratta- sottolinea ancora Piloni- di fatto, di tagli. Abbiamo chiesto alla giunta di impegnarsi per impedire il taglio delle risorse già in questa legge di bilancio. Ma dalla destra abbiamo ricevuto un secco no, giustificato con ragionamenti che sono solo propaganda e disinformazione che creano confusione tra le famiglie che hanno invece bisogno di sostegni concreti ma che, invece, nascondono loro la verità: le risorse sono state tolte” (Com)