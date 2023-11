De Michelis: Parisi, riteneva importante che l'Europa divenisse attrattiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianni De Michelis riteneva importante che l’Europa divenisse attrattiva, in quanto sosteneva che le popolazioni dell’est guardassero ad essa. Lo ha detto l'imprenditore ed ex candidato sindaco di Milano Stefano Parisi nel corso del convegno "Gianni De Michelis, ministro degli Esteri nel mondo che cambia (1989-1992)", organizzato su iniziativa della Fondazione Bettino Craxi Ets a Palazzo Giustiniani. “De Michelis non ha mai ragionato sull’allargamento dell’Ue, sosteneva la necessitò di introdurre il voto a maggioranza, altrimenti non sarebbe stato possibile un allargamento”, ha affermato Parisi, aggiungendo che inoltre “parlava di creare cerchi concentrici”. (Res)