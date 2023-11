De Michelis: Parisi, Europa ha fatto ciò che lui diceva di non fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa ha fatto negli anni ciò che Gianni De Michelis diceva di non fare. Lo ha detto l'imprenditore ed ex candidato sindaco di Milano Stefano Parisi nel corso del convegno "Gianni De Michelis, ministro degli Esteri nel mondo che cambia (1989-1992)", organizzato su iniziativa della Fondazione Bettino Craxi Ets a Palazzo Giustiniani. “L’Europa al tempo non aveva una visione sull’Europa. Ha continuato a non decidere e si è chiusa in un’Europa piccola. Invece di fare dei giganti al suo interno, ha fatto dei nani che concorrono sullo stesso mercato”, ha affermato Parisi. Secondo De Michelis, ha aggiunto, occorreva “creare una forte cooperazione economica” e “sviluppare un proprio mercato”. “Gianni De Michelis aveva una visione globale”, ha evidenziato Parisi. (Res)