Imprese: Scurati (Lega), regione al lavoro per tutelare oltre mille aziende e 50mila occupati

- Regione Lombardia "è partita per tempo su un settore strategico, quello dell'automotive, ed è corretto avere preso una posizione in merito dopo l'annuncio europeo dello stop alla vendita delle auto a motore endotermico dal 2035. Il nostro territorio può essere competitivo portando avanti la tecnologia e il know how nelle nuove tecnologie, questo senza snaturare il tessuto produttivo lombardo". Così Silvia Scurati Consigliere regionale della Lega e vicepresidente della Commissione 'Attività produttive' di Regione Lombardia intervenuto oggi in aula in discussione della mozione, presentata dal gruppo Lega, in sostegno al settore dell'automotive lombardo. "Per questo anche grazie al lavoro fatto dall'Assessore Guidesi e dal Presidente Fontana è corretto fare tutto il possibile per creare le condizioni favorevoli per un passaggio, graduale e razionale, senza compromettere le migliaia di aziende lombarde e italiane – e a tutela dei posti di lavoro – evitando la svendita alla Cina di un settore strategico per la nostra Regione e per l'intero sistema Paese. Ricordo che la filiera automotive lombarda si costituisce di oltre 1000 aziende, 50 mila occupati, 20 miliardi di euro di fatturato". "Una corsa in avanti, come vorrebbe l'Europa, non garantirebbe una transizione graduale e ponderata del settore. Tutto questo senza pensare a cosa accade in quei Paesi che producono soluzioni, come il motore elettrico, dove non vi è la tutela dei lavoratori e una gestione ambientale corretta delle produzioni. Ben venga dunque l'impegno di Regione nel prossimo incontro che si terrà a Pamplona per ribadire la nostra posizione in occasione dell'assemblea dell'Alleanza delle Regioni dell'automotive" conclude Scurati. (Com)