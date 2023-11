Credito: Banco Bpm, utile netto balza a 943 milioni, circa +94 per cento nei primi nove mesi del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm ha chiuso i primi nove mesi del 2023 con un utile netto che si attesta a 943 milioni di euro, confermando una crescita del 93,6 per cento rispetto al 30 settembre 2022. I risultati raggiunti sono "molto soddisfacenti, solidi e forti, sia per la redditività sia dal punto di vista patrimoniale. I profitti sono stati superiori del 94 per cento rispetto a un anno fa e ci hanno consentito di andare oltre la guidance" afferma Giuseppe Castagna, Amministrazione delegato di Banco Bpm. Il margine di interesse che si attesta a 2,4 miliardi di euro in crescita del 52,3 per cento rispetto al dato dei primi nove mesi del 2022 (pari a 1,5 miliardi di euro), attribuibile principalmente all’incremento dello spread commerciale, conseguente al rialzo dei tassi di interesse, e al limitato impatto sul costo dei depositi che hanno più che compensato il venir meno dei benefici relativi alla remunerazione dei finanziamenti TLTRO. Per quanto riguarda il totale dei proventi operativi che ammonta a 3,9 miliardi di euro, in crescita rispetto a 3,4 miliardi di euro registrati nel corrispondente periodo dello scorso esercizio (+14,6 per cento). Mentre le commissioni nette ammontano a 1,4 miliardi di euro, in calo del 2,2 per cento. Per l'esercizio 2023 la banca si attende di realizzare un risultato netto superiore agli 1,2 miliardi di euro, pari a oltre 0,8 euro ad azione, con un ulteriore crescita a circa 0,9 euro ad azione nel 2024. (segue) (Rem)