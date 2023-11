Credito: Banco Bpm, utile netto balza a 943 milioni, circa +94 per cento nei primi nove mesi del 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si confermano significativi anche i risultati per le grandezze patrimoniali. Per gli impieghi netti performing core (costituiti da mutui, finanziamenti, conti correnti e prestiti personali) si attestano a 99,1 miliardi con un volume di nuove erogazioni per 14,6 miliardi; la raccolta diretta risulta pari a 124,5 miliardi in incremento dello 0,8 per cento rispetto a fine 2022; la raccolta indiretta raggiunge i 100 miliardi, in crescita di 8,7 miliardi rispetto al 31 dicembre 2022. Per l’intero esercizio 2023 “si conferma un significativo miglioramento dell’utile netto del Gruppo rispetto allo scorso anno”, aggiunge Banco Bpm nella nota, con un EPS 2023 superiore a 80 centesimi di euro, in ulteriore rafforzamento per il 2024, “superando significativamente sia la traiettoria di redditività che i target complessivamente delineati nel Piano Strategico, che sarà oggetto di aggiornamento e di presentazione al mercato il 12 dicembre prossimo”. In tale sede Banco Bpm procederà ad aggiornare i target di remunerazione degli azionisti, che potranno riflettere i positivi risultati raggiunti in termini di redditività e di creazione organica di capitale. (segue) (Rem)